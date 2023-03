TRIANGOLO AMOROSO. Sottoposta a intervento chirurgico al Gemelli, resta in prognosi riservata l’ex compagna del carabiniere

Intanto emergono nuovi dettagli su quanto accaduto ieri pomeriggio nell’hotel Nuovo Suio, dove il militare Giuseppe Molinaro ha ucciso il direttore dell’albergo e ferito in modo grave la donna ora ricoverata al Gemelli.

TEANO. E’ in ‘condizioni stabili” Miriam Mignano, la donna ferita ieri sera da colpi d’arma da fuoco sparati da Giuseppe Molinaro, il carabiniere di 58 anni, in servizio presso la stazione dell’Arma di Carinola che ha ucciso a Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina, il gestore di un albergo con il quale la donna aveva da poco intrecciato una relazione. Dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome, per lei la prognosi resta riservata mentre sempre maggiori dettagli emergono su quanto accaduto nel tragico pomeriggio di ieri che ha visto il militare esplodere ben 7 colpi di arma da fuoco che hanno ucciso il direttore d’albergo Giovanni Fidaleo e ridotto in fin di vita quella che fino a poco tempo fa era stata la compagna dello stesso carabiniere.

Secondo

quanto ricostruito, il carabiniere ieri pomeriggio ha raggiunto a bordo della propria autovettura l’HotelNuova Suio, a Castelforte, sparando colpi d’arma da fuoco (3 tra addome e torace e 1 sulla mascella destra) contro il gestore dell’albergo, F.G. e due colpi (uno all’addome e uno all’altezza del seno sinistro) contro la sua ex,M.M., dipendente di un’azienda privata.All’esito degli accertamenti tecnici effettuati sul posto, gli investigatori hanno messo sotto sequestro i locali dell’hotel, la pistola d’ordinanza e l’autovettura del militare, una Ford Focus, oltre ai 7 bossoli esplosi, 3 frammenti di ogive, una spranga di alluminio, varie tracce di natura ematica, il video delle telecamere di sorveglianza e 3 telefoni cellulari (di cui uno appartenente a persona informata sui fatti). Al militare sono state ritirate cautelativamente in via amministrativa ulteriori armi legalmente detenute presso la sua abitazione.Il corpo del gestore dell’albergo è stato trasportato all’ospedale di Cassino per l’autopsia.