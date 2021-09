TRIBUNA ELETTORALE Gianpiero Zinzi: “Se davvero Marino ha cambiato idea sul biodigestore a Ponteselice, ci mostri gli atti ufficiali inviati in Regione. Altrimenti sarà l’ennesima bugia”

Spazio autogestito. Il candidato sindaco del centrodestra invita il primo cittadino uscente a presentare gli atti ufficiali sull’impianto che vuole realizzare a pochi metri dalla Reggia

CASERTA “Il sindaco uscente Marino ha dichiarato, un po’ sottovoce in realtà, di aver cambiato idea sulla localizzazione del biodigestore che lui vuole realizzare a poche centinaia di metri dalla Reggia di Caserta. Se è vero che ha cambiato idea, ci mostri l’atto ufficiale inviato alla Regione Campania in cui rinuncia alla localizzazione dell’impianto in zona Ponteselice. Altrimenti sarà solo una bugia elettorale, l’ennesima”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi, invitando il primo cittadino uscente a mostrare la documentazione inviata alla Regione Campania.