TRIBUNALE ELETTORALE. Viaggio tra le realtà produttive casertane. Gerardina Martino fa tappa alla MEI di Pastorano

“Sburocratizzazione, defiscalizzazione a fronte di investimenti, infrastrutture, favorire l’accesso al credito per l’ampliamento e l’ammodernamento delle aziende. Non si può più temporeggiare!“. E’ quello che ha ribadito la candidata al consiglio regionale per il Pd Gerardina Martino, alla proprietà e ai lavoratori della MEI di Pastorano, importante realtà produttiva del territorio, specializzata in meccanica pesante e carpenteria metallica.

“Anche con i soldi del recovery fund bisogna far fronte a queste priorità. La MEI – ha proseguito – come le tante altre aziende che ho incontrato e visitato in questa campagna elettorale attende soltanto che le condizioni di contesto, economico e politico, favoriscano l’opportunità di assumere nuova forza lavoro e ripartire. Un impegno costante per le imprese.” ha concluso.