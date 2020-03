Trovato morto dopo un intervento di dimagrimento. E’ il figlio del re delle griffe

CASTEL VOLTURNO – E’ stato trovato morto sabato nella sua abitazione di via Caracciolo, a Napoli, Pasquale Barbaro, 38 anni, figlio di Antonio Barbaro, esercente simbolo della Galleria Umberto del capoluogo partenopeo con i suoi negozi di abiti griffati. Il 38enne era tornato a casa da due giorni dopo essersi sottoposto ad un intervento di dimagrimento presso la clinica Pineta grande di Castel Volturno. Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause del decesso del giovane. La procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma. Si indaga per omicidio colposo, al momento non ci sono indagati.