Truffa dello specchietto pochi minuti fa a CAPUA. L’identikit dei malviventi in fuga e la tattica

CAPUA – Un altro episodio della truffa del finto incidente ha avuto luogo questo pomeriggio, poco dopo le 15:00, nei pressi di un tabaccaio in via della Libertà a Sant’Angelo Formis. Un residente del posto è stato vittima di una manovra illecita da parte di due malviventi che, a bordo di una Opel Mokka bianca, hanno messo in scena un falso sinistro stradale.

Secondo quanto ricostruito, i truffatori hanno urtato lo specchietto retrovisore dell’auto della vittima, o forse lanciato un sassolino contro di esso. Questo ha spinto il conducente a fermarsi, sotto la pressione dei due malfattori, che gli hanno subito chiesto di risolvere la questione in modo amichevole, senza coinvolgere la polizia o la compagnia assicurativa. Con la promessa di evitare una denuncia, i truffatori cercavano di farsi riconoscere un risarcimento immediato per i danni presunti.

Il guidatore è caduto, quindi, nell’inganno, subendo la truffa, per paura di subire conseguenze economiche legate all’incidente.

Si rinnova l’appello delle autorità a prestare molta attenzione a simili episodi, che possono essere difficili da riconoscere, ma che spesso si rivelano pericolosi sia per le vittime che per la comunità.