Truffa sulla vendita di cuccioli di cani online. La mente del piano è un 19enne casertano

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – A Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone), i militari della locale Stazione a conclusione di attività d’indagine, scaturita da una denuncia/querela sporta presso quegli uffici da un 45enne del posto, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa aggravata, un 19enne residente a Castel Volturno, già censito per analoghi reati.

Il giovane, dopo aver pubblicato su un noto sito internet l’annuncio di vendita di un cane di razza “barboncino toy”, pattuiva con il querelante la somma da corrispondergli in euro 350 con versamento su carta postpay a lui intestata. Nonostante il pagamento regolarmente effettuato, il cucciolo non veniva consegnato all’acquirente.