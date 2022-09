TRUFFA. Vende pellet ad un prezzo vantaggioso ma è una truffa: 26enne denunciata

Un 54enne è caduto nella rete della truffatrice

CASERTA – Un 54enne di Cupramontana è caduto nella rete dei truffatori. L’uomo su un sito online aveva acquistato un bancale di pellet. Il prezzo estremamente conveniente della fornitura, pubblicizzato anche su un portale internet, ha convinto l’uomo all’acquisto per la somma di 500 euro. Purtroppo però effettuato il bonifico l’uomo non ha ricevuto la merce così ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Fabriano che hanno individuato la truffatrice in una 26enne casertana; denunciata.