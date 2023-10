TRUFFA. Vende polizze assicurative false: 21enne assolta

E’ riuscita a farsi versare 930 euro per il pagamento di 3 polizze risultate poi false

CASATEL VOLTURNO – Finisce a processo per truffa ma il giudice la assolve. È quanto disposto dal giudice monocratico Carlotta Franceschetti del tribunale di Ferrara nei confronti di A.M., 21enne di Castel Volturno.

La vicenda

La 21enne pubblicizzando su internet una nota compagnia assicurativa tramite contatto telefonico, con utenza intestata ad uno straniero, ha indotto in errore un altro straniero sulla serietà dei servizi offerti dalla compagnia assicurativa riuscendo ad ottenere il versamento di 930 euro mediante ricarica Postepay, somma che la vittima credeva di versare per il pagamento di 3 polizze assicurative risultate false.

La polizia municipale di Copparo, nel ferrarese è riuscita a risalire alla Postepay intestata all’imputata. In sede dibattimentale è emerso che la prova della correlazione tra l’utilizzo della carta e la titolarità della stessa fosse incerta. Elementi questi che hanno portato il giudice monocratico ad assolvere la 21enne per non aver commesso il fatto.