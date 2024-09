TUTTE LE FOTO. Auto schiantata all’incrocio e abbandonata, anche se l’assicurazione…

Abbiamo deciso di approfondire un po’ la situazione della vettura e sono uscite fuori alcune informazioni che di solito sono diverse in casi simili

AVERSA – Non è la prima volta che scriviamo di un caso di auto incidentata e abbandonata in strada dopo la collisione.

Spesso, però, si tratta di vetture che sono state rubate, oppure che non hanno visto rispettate neanche il minimo delle regole sulla circolazione dei veicoli.

E invece non è questo il caso della Suzuki Swift alimentata a diesel che da giorni e giorni, settimane forse, è stata abbandonata in viale Europa, ad Aversa, nei pressi dell’ingresso dell’Asse Mediano.

La vettura è lì da diverso tempo e anche i cittadini sui social iniziano a lamentarsi di questa situazione, prova provata di un certo disinteresse sulla gestione della città.

Ma, come detto, la circostanza particolare su questa vettura è che è tutto in regola. Distrutta, sì, ma assicurazione, revisione e bollo auto sono in regola con i dettami di legge.

Speriamo che i proprietari o le autorità si muovino a spostare la vettura, fattore di pericolo, visto che si trova ad un incrocio e il rischio che un altro mezzo vada fuori strada e non finisca nel terreno bensì in auto esiste e può portare a gravi conseguenze.