CASERTA – Si registrano alberi caduti in città, a Casertavecchia e in zona Saint Gobain. E’ il vento forte il grande protagonista di questa ondata di maltempo che sta flagellando l’intera Regione, Caserta compresa. Come si vede dalla immagini che pubblichiamo, sono tante le situazioni di disagio che, però, fortunatamente non hanno provocato danni a cose o persone.