TUTTE LE FOTO E IL VIDEO. Drammatica corsa contro il tempo, elicotteri e cani da Matera per trovare Oreste, prima che sia troppo tardi

Tutte le immagini più significative della ricerche dei vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di uomini e di mezzi e con una sala operativa mobile

CARINOLA – E’ una corsa contro il tempo quella in atto, in questa domenica di caldo infernale, sotto un sole cocente, nella zona di Carinola, frazione Nocelleto, per trovare Oreste Fontaniello, il 76enne di cui non si hanno notizie dal 25 giugno (LEGGI QUI).

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco del Distaccamento di Teano con un grandissimo spiegamento di uomini e mezzi. E’ giunto un elicottero, come si vede dal video che pubblichiamo, che ha scandagliato la zona, purtroppo senza esito. Per intensificare le ricerche sono arrivate anche le unità cinofile da Matera.

Un insieme di alte professionalità dei vigili del fuoco, allertate in poco meno di due ore: le squadre tas (topografica applicata al soccorso), una sala operativa mobile; 35, in totale, le persone al lavoro per salvare una vita umana.

Ricordiamo che Oreste è stato avvistato l’ultima volta il 25 giugno, verso mezzogiorno.