TUTTE LE FOTO. Pienone in rione Acquaviva all’evento organizzato da Maddalena Corvino per Gianpiero Zinzi. Ecco chi c’era

Si è svolto ieri sera e sono stati riproposti gli atavici problemi di una zona della città totalmente abbandonata a se stessa negli ultimi 5 anni

Era completo in ogni ordine di posto l’ampio locale nella zona di via Ferrarecce, in cui, ieri sera, si è svolto l’evento elettorale, organizzato da Maddalena Corvino, candidata alle elezioni comunali di Caserta e in grado di superare la quota di 350 preferenze personali.

Naturalmente le almeno 150 persone presenti sono intervenute per ascoltare la Corvino, ma anche il candidato sindaco Gianpiero Zinzi, che domenica e lunedì sfiderà al ballottaggio l’uscente Carlo Marino.

Nel locale sono convenuti soprattutto i residenti del rione Acquaviva, che in questi ultimi anni è stato totalmente abbandonato a se stesso e che magari ha anche il diritto di verificare se Zinzi sia o meno all’altezza, visto e considerato che ha già ampiamente verificato, a sue spese, che l’attuale sindaco e la sua amministrazione all’altezza non sono stati, al punto che in rione Acquaviva si vive finanche peggio di quanto non si vivesse 5 anni fa.

Indifferenti contro un candidato che afferma di essere invece attento alle sorti di quest’area cruciale della città. Ora, non è affatto detto che Zinzi manterrà le promesse. Però, nel suo caso, quantomeno c’è il beneficio del dubbio, mentre in alternativa ci sono le certezze del totale abbandono.

Alla manifestazione hanno partecipato anche altri candidati della coalizione di centrodestra a partire da Maurizio Del Rosso, già eletto in una lista civica. Poi c’era il nuovo leader di fatto di Forza Italia a Caserta Nello Spirito, che letteralmente da solo, è riuscito a mettere in piedi una lista in grado di superare i mille voti e che, in caso di vittoria di Zinzi, eleggerà ben due consiglieri comunali. Si è notata anche la presenza di Edgardo Ursumando, anche lui in pieno appoggio a Zinzi, dopo aver contribuito validamente alle sorti dello stesso con le preferenze personali ampiamente superiori a quota 100, conquistata al primo turno.