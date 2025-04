TUTTI I NOMI. 11 ARRESTATI E SEI INDAGATI. I ladri che ripulivano appartamenti nel casertano. Le auto di grossa cilindrata e il ruolo dell’italiano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – All’alba di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della questura di Caserta hanno arrestato 11 membri di una banda criminale dedita a furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio. L’operazione è scaturita da un’indagine avviata dopo un furto avvenuto la notte del 31 dicembre scorso, notizia che fu data in esclusiva da CasertaCe.

In quell’occasione, 11 malviventi, travisati e a bordo di auto con targhe rubate, avevano svaligiato una casa a Santa Maria Capua Vetere, portando via denaro, gioielli e beni per un valore di 130 mila euro, oltre a due pistole legalmente detenute dal proprietario.

Le indagini hanno rivelato che la banda, con base a Castel Volturno, operava in tutta Italia, compiendo furti non solo in Campania, ma anche in Calabria e in diverse regioni del Nord Italia, in particolare in Veneto.

Due membri della banda furono arrestati in flagranza il 19 febbraio a Caserta mentre tentavano di entrare in un’abitazione. Utilizzavano auto rubate di grossa cilindrate o clonate per i colpi, tutte intestate a prestanome italiano che provvedevano al ricambio continuo dei veicoli.

Gli arrestati sono 11, mentre 6 persone sono indagate a piede libero. Gli arrestati sono: Branko Radosavljevic (42 anni), domiciliato a Castel Volturno, Goran Radosavljevic (19 anni), residente a Castel Volturno, Bosko Nikolic (51 anni), residente a Capua, Marko Nikolic (34 anni), residente a Capua, Alex Nikolic (22 anni), residente a Mondragone, Niko Nikolic (25 anni), domiciliato a Mondragone, Renato Radosavljevic (29 anni), domiciliato a Castel Volturno, Stefano Radosavljevic (18 anni), residente a Castel Volturno, Jasmina Stefanovic (51 anni), domiciliata a Castel Volturno, Dusan Radosavljevic (21 anni), residente a Castel Volturno, Rayan Enso Ordevic (18 anni), domiciliato a Castel Volturno

Indagati a piede libero: Goran Mijailovic (23 anni), residente a Castel Volturno, Daniele Milanov (35 anni), residente a Castel Volturno, Veronika Pavlovic (25 anni), residente a Castel Volturno, Salvatore Ditta (56 anni), residente a Castel Volturno, Vincenzo Di Maiolo (45 anni), residente a Castel Volturno, Zlatan Mijalovic (44 anni), residente a Castel Volturno