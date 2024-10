TUTTI I NOMI. 50 ARRESTI. Mezzo milione di euro al mese: il business della droga tra CASERTA e Napoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAIVANO – Il parco verde di Caivano e i comuni limitrofi, tra cui anche Orta di Atella e Marcianise, al centro dei carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (LEGGI QUI I PRIMI DETTAGLI).

Sono 50 le persone arrestate. Le indagini si sono concentrate sulle attività del clan camorristico Angelino-Gallo. L’ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere per 49 indagati e gli arresti domiciliari per un indagato.

In particolare, l’associazione in questione si sarebbe occupata dell’approvvigionamento all’ingrosso di vari tipi di droga e avrebbe fissato i tempi, i luoghi, le modalità di trasporto, custodia e vendita degli stupefacenti per il rifornimento, in via quasi esclusiva, delle singole piazze di spaccio di Caivano e del Parco Verde.

Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dalla finalità di mafiosa.

Sarebbe stato ricostruito il funzionamento di oltre 25 diverse piazze di spaccio, i cui capi sarebbero stati autorizzati a svolgere le proprie illecite attività con obbligo di rifornirsi dal sodalizio criminale, che avrebbe imposto i prezzi a ogni tipo di sostanza da commerciare. Il giro d’affari ricostruito ammonterebbe a circa 500 mila euro mensili.

Venendo alle identità, Domenico Falco è l’unico agli arresti domiciliari. L’elenco degli arrestati in carcere lo troverete qui sotto in ordine alfabetico. Sono tutti soggetti che vivono tra Caivano e i comuni limitrofi casertani e napoletani. Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro e delineato.

IN CARCERE: Umberto Argiento, Pasquale Avallone, Massimo Bervicato, Ettore Broegg, Antonio Casalino, Antonio Cesarano, Carmine Cesarano, Davide Chiavazzo, Cosimo Cipolletti, Antonio Contino, Armando Crisafo, Biagio D’Angelo, Francesco D’Angelo, Antonio D’Onofrio, Luigi De Rosa, Michele Di Caprio, Filomena Di Costanzo, Antimo Di Micco, Antonio Di Micco, Giuseppe Dogali, Antonio Donadio, Giuseppe Esposito, Michele Esposito, Stefano Esposito, Nicola Erubino, Antonella Falco, Emanuele Frontone, Francesco Gallinaro, Giacomo Giordano, Antonio Guerra Lorenzo Lauritano, Francesco Leone, Daniela Massa, Pasquale Mostacciuolo, Gianni Natale, Umberto Palmieri, Giuseppe Palmieri, Antonio Patricelli, Massimo Ponticelli, Maria Antonietta Ravanni, Vincenzo Scaraglia, Rosalba Sciarra, Francesco Sentore, Daniele Domenico Tanzillo, Antonio Tedesco, Francesco Varacalli, Patrizia Vuolato, Raffaele Zambella.