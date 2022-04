Maxi operazione antidroga all’alba: 37 arresti, TUTTI I NOMI

CERVINO – Maxi operazione antidroga dei carabinieri questa mattina all’alba in provincia di Caserta. Il blitz vede coinvolte oltre 30 persone residenti nell’area della Valle di Suessola (Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico). L’indagine è curata dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Caserta. In totale, le ordinanze d’arresto sono 37 (tra carcere e domiciliari); per un altro indagato è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER:

Filippo Piscitelli ‘o cervinar, Salvatore Piscitelli ‘o slavo, Antonio Piscitelli 88 ‘ o nano, Antonio Piscitelli 94, Costanza Piscitelli, Michela Piscitelli, Giuseppina Abbate, Adriano Basilicata, Antonio Cimmino, Lazzaro Cimmino detto lazzariello, Patrizia Di Palma, Francesco Iannone, Gennaro Iannone, Massimo Migliore ‘ o mastone, Alfonso Morgillo, Gennaro Morgillo, Veronica Morgillo, Elena Rivetti, Daniele Rivetti detto ‘zì Miniello, Raffaele Rivetti, Nicola De Lucia, Clemente Pelaggi (già detenuto), Annunziata Floriano, Anna Papa, Antonio Papa ‘o picciuott, Giuseppe Servodio, Giuseppe Piscitelli, Giuseppe Zampano, Raffaele Conte, Giuseppe D’Anna, Crescenzo De Rosa.

ARRESTI DOMICILIARI PER: Angelo Biagio Crisci, Antonio Naddeo, Nicola Amato, Umberto Zampella, Alfonso Grego, Luca Gagliardi