TUTTI I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. 29 nuovi positivi, oggi peggio solo la Lombardia. DATO NAZIONALE. Il rapporto del contagio (quasi) si dimezza. LEGGI LA TABELLA

CASERTA – E’ di 393, +29rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è di 1.546. Il totale regionale dei test è pari a 326.098. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 167.057, +1.196 nel giro di 24 ore.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 29 contagi dall’Unità di Crisi della Campania Il rapporto del contagio è aumentato in maniera preoccupante, fino a toccare l’1,87% (ieri 0,84%).

Scende il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 27 (-2). Non si registrano nuovi pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, con un totale di 4.

Più 30 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 362.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 434 i decessi (=), mentre i guariti sono 4.128 (+1).

IL DATO NAZIONALE

I 181 nuovi positivi di oggi e i 48.170 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,38%, in forte calo tra ieri e oggi (ieri, 0,66%). Come spesso accade. il dato del martedì è il migliore della settimana, perché relativo a lunedì, giorno in cui, verosimilmente, laboratori e ospedali tornano a lavorare incessantemente dopo il week-end. Anche medici, infermieri e tecnici, dopo il terribile periodo di marzo-aprile, giustamente, respirano un po’.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 246.488 persone, con 6.634.293 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 12.609 (+28) pazienti. I guariti sono 198.756, cioè 74 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 11, le vittime ora sono 35.123.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 749 (+9). Cinque posti letto si sono liberati nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si attestano a 40 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 11.820 positivi, +24 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 25.341, per un totale di italiani testati pari a 3.967.710.

