Ubriachi, picchiarono un uomo. 3 ragazzi denunciati

CAPUA – La scorsa primavera, all’interno di un bar di Santorso (Vicenza), si sono resi protagonisti di un’aggressione ai danni di un cittadino straniero che nella lite aveva riportato la frattura del setto nasale, con prognosi indicata in un mese dai sanitari del locale ospedale. A distanza di alcuni mesi, duranti i quali e’ proceduta l’attivita’ investigativa acquisendo le immagini della videosorveglianza e ascoltati diversi testimoni, i carabinieri di Piovene Rocchette (Vicenza), hanno denunciato per lesioni personali aggravate in concorso tre uomini. Si tratta di un serbo di 22 anni e di due 26enni, un marocchino e un campano, originario di Capua. La lite, avvenuta alle 4 del mattino, sarebbe scaturita da eccessi alcolici da parte degli autori del fatto.