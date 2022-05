UCRAINA Il prefetto Giuseppe Castaldo: i profughi saranno accolti nei beni confiscati alla camorra

Due i beni sottratti ai clan e situati ad Aversa che saranno destinati all’accoglienza di 12 profughi fuggiti dalla guerra, quasi tutte madri e con bambini

CASERTA Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha siglato questa mattina con il sindaco di Aversa Alfonso Golia l’accordo per destinare i beni confiscati alla camorra all’accoglienza di profughi ucraini. L’intesa, tra le prime in Italia, recepisce le direttive contenute nel Protocollo siglato il 25 marzo scorso dal Ministero dell’Interno, dall’Anci e dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Due i beni sottratti ai clan e situati ad Aversa che saranno destinati all’accoglienza di 12 profughi fuggiti dalla guerra, quasi tutte madri e con bambini; gli immobili saranno assegnati a due cooperative sociali, che dovranno garantire l’assistenza sanitaria, psicologica e legale, la mediazione linguistico-culturale e il trasporto scolastico dei bambini. “Quest’accordo è tra i primi sottoscritti in Italia – dice il sindaco Golia – ed e’ stato raggiunto in tempi brevi grazie alla sinergia con la Prefettura”.

“L’individuazione dei due beni confiscati – spiega il prefetto Castaldo – incrementa la disponibilita’ di accoglienza dei profughi, ma ha soprattutto una forte valenza umanitaria ed e’ una concreta attuazione delle finalita’ sociali cui tali beni devono essere destinati”.