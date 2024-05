Ufficio di Zona. Nove operatori socio sanitari sospesi: non in regola con il contratto

Dopo quindici anni di servizio continuato l’amara scoperta

LUSCIANO – Nove operatori socio sanitari sono stati sospesi dal lavoro dopo 15 anni. Si tratta di nove unità dell’ufficio di zona C07, quello di Lusciano, con collaboratori a progetto con gestione diretta del Comune, pagati con i fondi regionali.

La decisione è arrivata dopo la scoperta dell’inesistenza di alcun tipo di contratto di lavoro per il periodo compreso dal 2018 ad oggi. Una situazione paradossale venuta alla luce solo dopo aver fatto richiesta di regolarizzazione del lavoro e verifica dei contributi da parte degli operatori. Fino ad allora nessuno, Comune compreso, aveva notato le anomalie.

Le 9 unità coinvolte sono state selezionate, al tempo, da una commissione. Sono tutti laureati nelle discipline richieste dalla normativa per far parte dell’ufficio di piano, ex L. 328/00, ossia sociologia, psicologia, servizio sociale, giurisprudenza, con comprovata esperienza in progettazione e programmazione servizi delle politiche sociali.

La questione è passata ai legali che faranno chiarezza sulla vicenda per individuare una soluzione al fine di far rientrare la polemica che si è accesa tra l’amministrazione e gli operatori coinvolti, la maggior parte di loro monoreddito, che dopo 15 anni di servizio continuo si trovano senza stipendio e a fare i conti con la paura e le preoccupazioni derivanti da un futuro incerto