ULTIM’ORA. Grave incidente sull’Appia, auto avvolta dalle fiamme: feriti incastrati tra le lamiere

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

CAPUA/VITULAZIO – (E.Z.) Incidente stradale sulla SS7 – strada statale 7 – Appia, in territorio del comune di Vitulazio. Al momento, dal posto, si segnala la presenza di un’automobile in fiamme con delle persone a bordo. La vettura per motivi da accertare sarebbe finita fuori strada, concludendo la sua corsa nella profonda cunetta laterale. Una sola persona, forse il conducente, è sicuramente riuscito a venir fuori dalle lamiere contorte e portarsi lontano dalle fiamme e sulla carreggiata. La scena descritta ora è quella di una SS7 paralizzata con traffico in tilt e automobilisti che tentano di portare, autonomamente e per quanto nelle loro competenze, i primi soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Capua e i vigili del fuoco del distaccamento della Centrale operativa di Caserta.