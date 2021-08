CASTEL VOLTURNO – Intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero per il soccorso a quattro bagnanti in difficoltà per il mare grosso sul litorale, a Castel Volturno. E’ stato recuperato il corpo senza vita di un uomo mentre sono in atto le ricerche di un disperso. Due bagnanti sono stati salvati e affidati ai sanitari. Sul posto è al lavoro anche la Guardia Costiera. Lo rendono noto i vigili del fuoco su twitter.