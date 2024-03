ULTIM’ORA. LA FOTO. Camion dei vigili del fuoco fermo nel sottopasso. E sulla Variante il traffico va in tilt

CASERTA – Non è chiaro se si tratti di un’avaria o dei prodromi di un intervento. Fatto sta che la Variante, precisamente il sottopasso che unisce Casagiove e Caserta, risulta bloccata.

A rallentare in maniera considerevole lo scorrimento dei veicoli (ci vogliono quasi 10 minuti per attraversare l’intero sottopasso) è un camion dei vigili del fuoco fermo in direzione Caserta. Come dicevamo, non sappiamo se il mezzo è bloccato per problemi tecnici, oppure se si sta intervenendo per qualche criticità.

Essendo un camion di importanti dimensioni, la circolazione nella galleria è diventata a senso alternato, condizione che provoca i rallentamenti.

Onestamente inspiegabile, vista la situazione, la totale assenza di agenti della polizia municipale, che a Caserta continuano ad avere un problema cronico di mancata presenza sul territorio.