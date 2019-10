CURTI (t.p.) – Ci è appena giunta in redazione la notizia dell’investimento di un anziano sulla via Nazionale Appia nei pressi del negozio Ayoka. L’investitore a bordo di un’Audi si è subito fermato per prestare soccorso. L’anziano presentava ferite alla testa e agli arti. Sul posto un’ambulanza dell’ospedale di Santa Maria Capua Vetere. Il traffico, in questo momento, è praticamente in tilt.