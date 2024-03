ULTIM’ORA. LE FOTO. Brucia la moschea, vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Il rogo è divampato pochi minuti fa.

CASAPULLA. Le fiamme divampano, eppure il rogo è scoppiato solo pochi minuti fa: una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri sono giunti in una traversa di via Circumvallazione, a Casapulla, nei pressi del campo di basket coperto. I pompieri sono stati allertati dai residenti della zona che hanno notato del fumo uscire dalla sala adibita a moschea, dove notoriamente i musulmani del territorio si riuniscono in preghiera. Al momento non si segnalano feriti, anche se la sala è molto frequentata.