ULTIM’ORA MARCIANISE. Operaio 33enne s’impicca nel garage di casa

MARCIANISE – Tragedia in via Vicenza a Marcianise: operaio 33enne ritrovato impiccato. Michele Musone, questo il nome della vittima, è stato ritrovato senza vita dalla moglie all’interno del suo garage. L’allarme è scattato quando proprio la coniuge, non vedendolo rientrare a casa, ha cominciato a cercarlo chiamando anche i colleghi che le hanno confermato che il 33enne non era mai giunto sul posto di lavoro. Restano sconosciute le motivazioni che hanno indotto il giovane ad un gesto così estremo. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia di stato, la polizia municipale e i sanitari del 118 che per l’uomo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.