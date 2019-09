LE FOTO. ULTIM’ORA. Shock a MONDRAGONE. Trovato morto nel rione San Nicola. E’ stato sparato

AGG. ORE 21.30 – La persona deceduta si chiama Ferdinando Longobardi, di circa 30 anni ed è stato ucciso da colpi di pistola sparati all’addome e al petto. Due bossoli sono stati ritrovati vicino al corpo senza vita dell’uomo che, come scritto, brandiva un coltello tra le mani, nel tentativo forse di difendersi.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Poco fa un uomo non ancora identificato è stato ritrovato dai passanti riverso a terra e con un coltello in mano nel rione San Nicola. Allertate le forze dell’ordine ed il 118 che in questo momento stanno ancora operando. Secondo indiscrezioni trapelate, l’uomo sarebbe privo di vita!