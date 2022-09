ULTIM’ORA. SPARI A MONDRAGONE. Casa svaligiata e faccia a faccia tra viglianti e criminali

Sono stato quattro i colpi che si sono sentiti distintamente. Almeno per ora, non si segnalano feriti

MONDRAGONE (maria assunta cavallo) – E’ finita con dei colpi di pistola il furto avvenuto in una villetta che si trova in località Fievo, nella zona Crocelle di Mondragone.

Quattro ladri sono entrati in una casa di una professionista della zona che non era in casa, portando via tutto ciò che avesse un valore. Prima di intrufolarsi nell’abitazione, però, si sono fatti notare e hanno anche minacciato una signora che abita proprio lì.

Ad aver funzionato è stato il sistema di vigilanza dell’abitazione, perché in pochi minuti sono giunti sul posto gli uomini della vigilanza.

Lì c’è stato il faccia a faccia con quattro colpi di pistola e la fuga dei malviventi, che per non farsi riconoscere indossavano mascherine chirurgiche, a bordo di una Volkswagen Polo grigia.