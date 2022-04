Un gin casertano sul podio della London Spirits Competition: la mela annurca dei Monti Aurunci vince a Londra

VITULAZIO – Il gin “Southern Red Fusion Gin” ha vinto la medaglia di bronzo alla London Spirits Competition con 72 punti su 100. Arrivare a podio al primo anno di partecipazione in una delle principali competizioni mondiali, soprattutto con un gin in Inghilterra, è un risultato fuori dal comune.

La Mvp Spirits di Alberto di Nardi, imprenditore di Vitulazio, ha utilizzato e valorizzato le potenzialità della “rossa del sud”, ovvero la deliziosa mela annurca casertana che nasce sui Monti Aurunci.

Il London Spirits Competition mira a riconoscere, premiare e aiutare a promuovere i marchi di alcolici che sono stati creati con successo per identificarsi e rivolgersi a uno specifico bevitore di alcolici. Affinché qualsiasi marchio di alcolici possa guadagnare il suo posto sullo scaffale di un rivenditore o nella lista degli alcolici di un ristorante – e quindi rimanere lì in modo vitale – deve essere commerciabile e orientato al consumatore e non solo prodotto nella speranza generale di trovare abbastanza persone disposte a vendere e Compralo.

Ecco perché il London Spirits Competition è diverso. Individuerà e accenderà i riflettori su quei marchi di alcolici che i consumatori vogliono davvero acquistare e hanno un chiaro valore di mercato per gli acquirenti commerciali.

Il concorso giudica gli alcolici in tre aree chiave:

la loro qualità;

il loro rapporto qualità-prezzo;

che aspetto hanno.

Il London Spirits Competition è stato creato dal Beverage Trade Network, eventi globali di bevande, servizi, affari e gruppo editoriale dedicato ad aiutare i produttori di bevande e i proprietari di marchi ad avvicinarsi agli acquirenti, distributori e rivenditori che possono portare i loro prodotti sul mercato.