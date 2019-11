SAN FELICE A CANCELLO – È stato trovato senza vita il corpo di una donna di 62 anni, proprio sul letto di casa. A causa di un malore si è spenta Concetta Nuzzo, membro di una famiglia conosciuta nella valle di Suessola per il loro lavoro nel mondo della ristorazione. A trovarla sul letto sono stati i familiari, poiché da diverse ore non riuscivano a contattarla. Un’ambulanza si è recata a via Grotticella, a San Felice A Cancello, ma non c’è stato nulla da fare.