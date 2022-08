Una folla commossa per l’ultimo saluto a Pietro

CANCELLO ED ARNONE (Lidia e Christian de Angelis) Grande folla commossa ai funerali del 20enne Pietro Leggiero. Stamani la salma di Pietro proveniente dall’Ospedale Civile di Caserta è giunta presso la chiesa Maria Regina di tutti i Santi in Cancello ed Arnone, dove ha avuto luogo la funzione religiosa per accompagnare il giovane Pietro al suo riposo eterno. Il giovane l’altra sera dopo aver mandato l’ultimo SMS si è tolto la vita i motivi restano sconosciuti ma la comunità è sotto shock per tale gesto estremo. Il giovane lascia il padre, la madre e i fratelli oltre a numerosi amici. Tantissimi i presenti per dirgli per l’ultima volta addio.