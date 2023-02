UNA PATENTE PER DUE. Così hanno fregato decine di controlli: 2 DONNE NEI GUAI

CAPODRISE – Due donne, una di Capodrise C.R. ed una della provincia di Napoli sono state denunciate dai vigili urbani di per sostituzione di persona, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità.

Durante un normale controllo di polizia stradale a Capodrise, gli Agenti sottoponevano a fermo e controllo un veicolo. Il conducente, una donna del posto C.R., priva di documento di identificazione, veniva sanzionata al codice della strada, tra l’altro, per la mancanza temporanea del documento di guida, con intimazione di esibizione dello stesso.

Il comportamento tenuto dalla donna ha insospettito gli agenti, al punto che nei giorni successivi hanno avviato una serie di accertamenti, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere cittadine e quelle di alcune città limitrofe.

In

pratica le indagini hanno dimostrato che C.R., nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, utilizzasse l’autovettura quotidianamente raggiungendo anche le città di altra provincia. Ad un eventuale controllo di polizia C.R. riferiva la dimenticanza della patente ed altro documento di identità, fornendo però al tempo stesso le generalità di A.B. come proprie. Dopo alcuni giorni era la vera A.B. che si presentava presso gli uffici di Polizia per l’esibizione della patente di guida.

Le

indagini della Polizia Municipale hanno permesso di dimostrare come il collaudato sistema venisse utilizzato dalle due donne in maniera sistematica anche in altri Comandi del territorio provinciale e non solo.

L’indagine si è conclusa con la denuncia delle due donne, il sequestro amministrativo del veicolo e l’applicazione di sanzioni al C.d.S. per un valore complessivo di circa €. 10000.