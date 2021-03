Un’altra vittima del virus: ADDIO, MARIA

PARETE – Si è spenta a causa del virus Maria Vargas di Parete. Così, in un post, il sindaco Gino Pellegrino:

“Purtroppo stamattina ho avuto una di quelle telefonate che nessuno vorrebbe mai ricevere. Un’altra nostra concittadina, la signora Maria Vargas, è stata portata via in pochissimi giorni da questo maledetto covid19. Siamo stati al fianco della famiglia Vargas-D’Angiolella per quanto abbiamo potuto. Poi il ricovero e stamattina la triste notizia.

Il dolore per la perdita si amplifica perché essa avviene senza il conforto della vicinanza, senza l’opportunità di accompagnare i propri cari nel dolorosissimo addio alla vita terrena. Difficile trovare parole di conforto. Partecipiamo al dolore dei familiari e invitiamo la cittadinanza ad avere massima prudenza.”