UN’ESTATE DA BELVEDE…RE. Il direttore artistico Vecchione: “Serate strepitose. Tutto il cast di Made in Sud è un grande successo. E per l’anno prossimo…”

CASERTA (l.v.r.) – E’ il quarto anno che Massimo Vecchione, responsabile e direttore artistico della kermesse, mette cuore, anima e cervello nel creare un cartellone di prim’ordine. Da due anni la manifestazione estiva di San Leucio è conosciuta come Un’Estate da Belvedere…Re. Due anni in cui Vecchione ha deciso di fare il grande salto, lasciando il mondo del pubblico, per creare l’evento estivo più importante della città con fondi privati. Ed è molto contento quando ci racconta il lavoro fatto per la edizione 2019. “Strepitosa. – la descrive così Vecchione ai nostri microfoni – Se dovessi scegliere una sola parola, questa sarebbe strepitosa. Abbiamo fatto un grande lavoro, credetemi. Devo ringraziare gli sponsor che da due anni ci supportano e quelli nuovi che si sono aggiunti in questa stagione. Portare avanti una kermesse così grande, con un intero programma tv all’interno (Made in Sud ndr.) è farlo con i soli fondi privati è un qualcosa di raro, se non unico“.

In questa chiacchierata Vecchione sviscera anche i rapporti con gli ospiti di queste serate, lasciando trasparire una certa emozione quando parla della serata finale di Un’Estate da Belvedere…Re, quel 26 luglio che vedrà tutti i comici di Made in Sud sul palco. “Devo dirti la verità, con i comici, Fatima, Stefano e tutto il gruppo si è creato un grande rapporto. Da mesi lavoriamo in giro, tutti insieme. Abbiamo portato a Caserta non il comico sul palco, ma tutto il programma. Un evento che avrà solo altre due date, 13 agosto a Gaeta e 4 agosto a Castellabate. E’ il mio spettacolo più emozionante, siamo diventati una famiglia.” Restiamo sulla comicità, visto che Vecchione cita immediatamente dopo un altro membro della famiglia del programma di Rai 2, Biagio Izzo: “Biagio è un amico, una presenza fissa. Il 14 luglio c’è la sua commedia. Non accade spesso che un artista amato dal grande pubblico, sia anche apprezzato dalla critica ma con Autovelox il suo spettacolo in cui è accompagnato da Mario Porfito e Francesco Procopio, è successo. Non vedo l’ora di rivederlo sul palco.”

Il direttore artistico e organizzatore di Un’Estate da Belvedere…Re non dimentica certo le tre regine di questa edizione. “Sono molto orgoglioso di aver organizzato quattro serate al femminile. Due con grandi protagoniste della musica italiana come Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Poi c’è colei che, personalmente, è la perla di questo cartellone: Levante. Cantautrice di livello, mi sorprende ogni volta. Una ragazza acqua e sapone, senza filtri. Sembra una frase fatta, ma è così come la vedi.”

A questo punto, siamo passati alle due sorprese di quest’anno: “Un’Estate da Belvedere…Re inizia il 13 Luglio con “Il Gran Concerto della Barriera”, evento esclusivo che rievoca i temi della pluripremiata serie Trono di Spade, con una performance acustica live che vi lascerà senza parole. Forse non tutti conoscono la serie, ma per chi ama questa storia e le ambientazioni, è davvero da non perdere. Mentre il 25 luglio accoglieremo la star di “Amici”, Giordana Angi. Segnatevi questo nome, è arrivata secondo ma ha talento da vendere“.

Massimo Vecchione si congeda con una parola dolce verso sua moglie. “Le devo tanto, è diventata il mio braccio destro” e una promessa dichiarata con convinzione “Siamo in crescita, come presenza, come incassi, come spettacoli. L’anno prossimo voglio portare due grandi artisti internazionali. Possiamo farcela, io, mia moglie, i nostri sponsor e tutti i casertani che amano lo divertirsi ed emozionarsi.

