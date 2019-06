Si masturba davanti ai bambini all’interno della pineta: arrestato

CASTEL VOLTURNO – Nel corso della tarda serata di ieri 25 giugno 2019, in Castel Volturno, i carabinieri del locale Comando Stazione, in via Macchiavelli, hanno tratto in arresto un 53enne, di origini francesi, senza fissa dimora resosi responsabile atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori. L’uomo, all’interno della pineta ubicata nelle adiacenze della predetta Macchiavelli, alla presenza di minori si denudava assumendo nei loro confronti gesti riconducibili a sfera sessuale. L’arrestato verrà giudicato con direttissimo.