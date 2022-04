Uomo trovato ferito in strada ad AVERSA, indagini in corso

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Uomo trovato sanguinante, ferito e col braccio maciullato, mistero su cosa sia accaduto. Ieri notte intorno alle 3 del mattino, in Piazza Mazzini zona stazione ferroviaria un 40enne di origini straniere, completamente ubriaco e sanguinante a terra è stato notato da alcuni dipendenti di un albergo li vicino che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto i sanitari che hanno trasportato l’uomo in ospedale, mentre i carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per accertare cosa sia accaduto all’uomo che era in pessime condizioni, lui non ricorda nulla di quanto gli è accaduto, saranno le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze ad aiutare a ricostruire gli avvenimenti.