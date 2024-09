Uomo trovato morto in un terreno, indagano i carabinieri

Il ritrovamento domenica mattina in un terreno adiacente alla Provinciale

VILLA LITERNO – Tragedia, domenica, a Villa Literno. Un giovane di 35 anni, di origine straniera, è stato trovato privo di vita in un terreno di campagna adiacente alla Strada Provinciale 131

Per recuperare il corpo dell’uomo sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che ora indagano sull’episodio, e i vigili del fuoco. Al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella del decesso attribuito a cause naturali.