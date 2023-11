Va in cerca di funghi e finisce nella scarpata, salvato con l’eliambulanza

L’intervento degli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania, Cnsas.

GIOIA SANNITICA. Sono stati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania, Cnsas, a trarlo in salvo e soccorrerlo grazie all’eliambulanza 118 di Napoli.

Epilogo fortunato per un uomo che si era avventurato in località Selva, a Gioia Sannitica, in cerca di funghi. Fortunatamente, il compagno che era con lui ha allertato il 112 che ha poi diramato l’allarme al 118 e al Cnsas. Dopo essere stato immobilizzato (l’uomo si è infortunato agli arti inferiori), è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli.