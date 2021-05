VACCINI. Ex Canapificio di CASERTA: la Regione modifichi il portale per l’accesso anche agli stranieri

CASERTA/CASTEL VOLTURNO – “Abbiamo rivolto un appello alla Regione Campania per modificare la piattaforma per la registrazione alla campagna vaccinale, così da permettere a tutti i cittadini stranieri di accedere”. Così Mimma D’Amico, referente del centro sociale Ex Canapificio di Caserta. “Il portale – sottolinea – non permette l’accesso a chi ha il permesso di soggiorno scaduto o è in attesa di rinnovo o chi non lo ha ancora. Ma la nostra costituzione prevede il diritto alle cure per tutti. La piattaforma non prevede l’inserimento dei codici STP o ENI (per i cittadini europei). Con Caritas ed Emergency, abbiamo incontrato la Regione, la Campania potrebbe essere apripista in questa fattispecie, è importante accelerare e regolamentare. L’Asl di Caserta ci ha già fatto sapere di essere favorevole. Intanto abbiamo suggerito anche l’apertura di un nuovo centro vaccinale, per stranieri ma anche per italiani, sul vasto territorio di Castel Volturno, così da poter migliorare i servizi”.