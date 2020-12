Vaccino Covid Pfizer, somministrata la prima dose ad un operatore di MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tra i primi a vaccinarsi oggi al Policlinico Umberto Primo, dove sono giunte le 10 fiale del vaccino Pfizer anti-Covid, equivalenti a 50 dosi, sono stati gli operatori di prima linea: 20 infermieri, 10 medici e specializzandi dei reparti Covid, tecnici di radiologia, operatori socio sanitari e tra questi il 33enne mondragonese Daniele Spatrisano, che lavora come O.S.S. in una delle sale intensive Covid del Policlinico romano. L’uomo ha ricevuto la sua prima dose di vaccino alle ore 13 e per fortuna senza nessun effetto collaterale; il 18 gennaio 2021 riceverà la seconda dose. Un in bocca al lupo a Daniele e a tutti coloro che in queste ore si stanno sottoponendo a ciò che sarà nel prossimo futuro, la fiamma che accenderà la speranza di ritornare alla vita che ognuno di noi conduceva prima dell’arrivo del Covid-19.