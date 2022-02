Vaga per strada in stato confusionale: salvato da un finanziere

CASTEL VOLTURNO – Uomo vaga in strada rischiando di essere investito, salvato da un finanziere fuori servizio. É accaduto oggi pomeriggio sulla Domiziana in Località Bagnara a Castel Volturno nei pressi della rotatoria. Il finanziere ha notato quest’uomo che vagava in stato confusionale al centro della carreggiata. Non ha esitato a fermarsi e a portare “in salvo” l’uomo. Il militare si è accorto dello stato confusionale in cui vagava, L.D.T. 46 anni di Frignano, ed ha allertato i sanitari che giunti sul posto hanno trasportato l’uomo alla clinica Pineta Grande.