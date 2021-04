Valorizzazione del territorio. Volontari in azione per liberare dalla plastica le spiagge di BAIA DOMIZIA

SESSA AURUNCA/BAIA DOMIZIA – Il Commissario Straordinario Andrea Cantadori nell’ottica di un ripristino

e valorizzazione delle risorse naturali del territorio di Baia Domizia ha

accolto con grande entusiasmo l’iniziativa di pulizia della Foce del Fiume

Garigliano ad opera dell’associazione Plastic Free O.D.V.

Domenica 25 aprile alle ore 9.00 un nutrito gruppo di volontari provenienti

da più zone della Campania e del Lazio si riuniranno sulle sponde della

Foce del Fiume Garigliano spingendosi verso il lato sinistro verso la Pineta

di Baia Domizia per liberare il territorio dalla plastica e dai rifiuti in

genere che troppo spesso rigurgitano le acque fluviali e marine.

Per consentire l’opera di raccolta le spiagge e le sponde fluviali verranno

suddivise per settori e affidate ad un team di volontari.

Plastica, lattine, vetro, rifiuti indifferenziati e pericolosi se presenti ed

opportunamente segnalati alle autorità competenti verranno riposti e

porzionati in grandi sacchi ed affidati alla cura del Settore Ambiente del

Comune di Sessa Aurunca per la raccolta ed il conseguente smaltimento.

Un’opera di repulisti che l’anno scorso liberò le sponde e le spiagge della

Foce del Fiume Garigliano da circa 2 tonnellate di rifiuti.



Un successo che non è passato inosservato e che ha posto l’accento sulla

sinergia tra la gestione commissariale del Comune sessano e il referente

della Campania dell’associazione Plastic Free Renato Venezia.

L’attività rientra in un piano di iniziative dedicate a Baia Domizia che si

innestano su quelle già operate dal Comune di Sessa Aurunca volte a

riqualificare la cittadina rivierasca anche in vista della tanta agognata

stagione turistica.