Vandali in azione nella notte. Distrutta la vetrina del negozio del consigliere comunale

SAN FELICE A CANCELLO – Raid notturno al negozio “Party Garden” di via Roma a San Felice a Cancello, di proprietà e gestito dal consigliere comunale Stefania Perrotta. La vetrina, ritrovata stamattina in frantumi, è stata presa di mira da qualche teppista di turno e dai ladri che, a quanto pare, volevano intrufolarsi all’interno.

Non ancora è chiaro se si tratta di un episodio di ritorsione o di vandalismo. Intanto, la consigliera ha sporto regolarmente denuncia ai carabinieri della stazione locale.



Già in passato è accaduto un episodio simile e di preciso a febbraio scorso. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.