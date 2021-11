VARIANTE OMICRON A CASERTA. Positivi anche la moglie e i figli del paziente zero

CASERTA – I quattro pazienti campani risultati positivi alla variante Omicron non sintomi rilevanti “a conferma dell’azione dal vaccino”. È quanto comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Oltre al manager di Caserta rientrato dal Mozambico, sono risultati positivi alla variante anche la moglie ei due figli dell’uomo. È quanto emerso a seguito del completamento del sequenziamento relativo al ‘paziente zero’ campano e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia nell’ambito dell’attività di sorveglianza Covid messa in atto dalla Regione. Il sequenziamento in tempi è stato possibile grazie a strumenti con tecnologia Ngs, di cui è dotato del laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli, che consente di elaborare e valorizzare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.