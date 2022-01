Vende Apple Watch online ma è una truffa: 38enne Casertana finisce nei guai

CASERTA – Una 38enne casertana è finita nei guai per truffa. La donna ha venduto on line, su un noto sito di e-commerce, un Apple Watch, ma dopo il pagamento sul suo conto corrente postale della somma stabilita con l’acquirente e ammontante a 295 euro è sparita. La vittima, un 47enne della Ciociaria, non solo è rimasto senza Apple ma non sapeva come fare per rintracciarla anche perchè aveva pagato poco meno di 300 euro. Ad ottobre scorso ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Fiuggi che dopo mesi di indagini sono risaliti alla 38enne. La donna è stata denunciata.