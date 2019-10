Verifiche sul reddito di cittadinanza. 7mila sussidi bloccati

CASERTA – Diverse Procure hanno deciso di dare il via ad una indagine per individuare i furbetti del reddito di cittadinanza. L’inchiesta è demandata alla Guardia di Finanza, dopo i numerosi casi registrati negli ultimi tempi che hanno visto contrabbandieri di sigarette, ras della camorra e microdelinquenti beneficiare del sussidio. Negli uffici giudiziari ci si occuperà anche di verificare le pendenze giudiziarie dei disoccupati che lo percepiscono. In caso di condanna in via definitiva, l’inps predisporrà la evoca del beneficio con efficacia retroattiva.

7mila profili sono già bloccati ma altri 600mila sono finiti nel mirino della finanza.