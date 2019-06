CASERTA. Ruba una Vespa. Il proprietario lo insegue, lo ferma e gli fa un “paliatone”

CASERTA – Tenta di rubare una vespa, il proprietario lo insegue e lo placca. E’ accaduto ieri sera, martedì 4 giugno, in via Mazzini a Caserta. Un uomo ha cercato di impossessarsi del mezzo a due ruote parcheggiato fuori ad un bar di via Mazzini approfittando del fatto che ci fossero le chiavi inserite. Il proprietario, accortosi del furto, lo ha inseguito e, praticamente, placcato facendolo cadere dallo scooter. Il ladro si è poi dileguato non senza però prima prendere un sonoro “paliatone” dal proprietario dello scooter.