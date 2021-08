“Vi devo far fare una brutta fine, vi ammazzo”. Moglie e figlie lo denunciano. 50enne arrestato

SAN MARCELLINO – (gv) “Vi devo far fare una brutta fine. Vi ammazzo se mi denunciate“. Era una delle frasi choc e minacciose che ripeteva a moglie e figlie tutti i giorni. Non solo, il mostro, quando era sotto effetto della droga passava ai fatti e le prendeva a morsi per terrorizzarle a non chiedere aiuto a nessuno “per il loro bene“. Il coraggio delle tre donne però, oggi ha vinto; dopo la denuncia, il loro congiunto Francesco Sabatino 50 anni di San Marcellino è stato arrestato e tradotto dai carabinieri nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per violenza maltrattamenti ed estorsione. E’ assistito dall’avvocato Domenico Della Gatta.