TEANO – Auto in fiamme sull’Appia. È quanto accaduto questa mattina intorno alle 7,30 al km 180+ 500 dove una Fiat Punto, per cause da accertare, è stata avvolta dalle fiamme.

Il conducente alla vista del fumo, proveniente dal vano motore, è riuscito ad accostare scongiurando il peggio. Sul posto impegnati nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese.