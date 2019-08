VIDEO E FOTO S. MARIA C.V. Festa dell’Assunta nella tradizione con l’incendio al campanile. Ma c’è chi rovina tutto scatenando risse risse

SANTA MARIA CAPUA VETERE (pasman) – Ieri sera, i tradizionali festeggiamenti in onore della SS. V. Assunta in Cielo e di S. Simmaco Vescovo, patroni di S. Maria C.V., hanno avuto il loro culmine con la processione solenne dei simulacri dei due santi per le strade cittadine e nel – in tal modo denominato – incendio del campanile del Duomo.

Quanto a tale momento, alle ore 21.30, un puntualissimo speaker ha dato avvio agli spettacolari fuochi artificiali, ritmati con una base musicale. Dopo alcuni minuti, tuttavia, avevano un arresto a causa dell’avaria di uno dei fusibile degli inneschi, come veniva annunciato al pubblico, per riprendere dopo circa dieci minuti e concludersi con la consueta ascensione del quadro della Vergine.

Tantissime le persone presenti nella piazza e per le vie della festa.

Nella chiesa madre della città, la devozione popolare si è espressa nelle forme secolari, con i fedeli che lambivano con il fazzoletto la statua dell’Assunta per poi baciarlo per averne grazie. E non poche madri, all’incaricato del culto, facevano sollevare i propri bambini sino al volto della Madonna per farglielo baciare, per ottenerne protezione. E interessante sapere che la statua della Vergine Assunta del Duomo sammaritano risale al 1834 e che venne realizzata dal canonico don Antonio Migliorini. Essa fu dono dell’amministrazione comunale alla chiesa e costò trecento ducati dell’epoca.

Nella circostanza, nel Duomo veniva esposta la teca con le reliquie di Santa Bernadette Soubirous da Lourdes.

Oltre a queste foto degli aspetti religiosi salienti, proponiamo ai lettori di Casertace.net anche il video di alcune fase dello spettacolo pirotecnico.

Concludiamo la nostra breve cronaca riportando il post che abbiamo trovato su Facebook, per dire che anche in un giorno di concordia come questo non mancano mai gli episodi di violenza, sempre più dilaganti poiché nessuno ormai li argina più e senza che per giunta ci si interroghi dei motivi di questa deriva sociale.