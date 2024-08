Furti in serie a Teano, in azione un “commando” di malviventi: terrore nella notte in Via Ludovico Abenavolo

Richiesta unanime dei cittadini per maggiore controlli notturni da parte dei Carabinieri, per contrastare la nuova ondata di criminalità e terrore





TEANO (ELIO ZANNI) – Notte di paura in via Ludovico Abenavolo a Teano, dove una serie di furti ha scosso la tranquillità dei residenti. Diversi appartamenti sono stati svaligiati, e il numero di tentativi di effrazione, che hanno interessato case, condomini e villette a schiera, è ancora più elevato. I cittadini parlano di un vero e proprio assalto, presumibilmente orchestrato da un «commando» di almeno dieci persone, in grado di condurre una massiccia operazione di razzia.

I fatti si sono svolti tra la notte di mercoledì 21 agosto e la mattinata di giovedì 22 agosto 2024, con il primo allarme scattato intorno alle 02:00. Secondo le testimonianze raccolte, i ladri si sarebbero divisi in tre squadre da tre persone ciascuna, mentre un quarto uomo fungeva da palo, monitorando l’ingresso della via, all’incrocio con l’area dell’asilo nido comunale Santa Maria La Nova e viale dei Platani. Almeno tre o quattro appartamenti sono stati depredati di denaro e oggetti di valore, ma il bilancio definitivo è ancora in corso di valutazione.

Evitando di soffermarsi sulla ricerca dei nomi delle famiglie colpite, identificate con le iniziali S.G., L.A., N.L., e A.S., si sottolinea che tali dettagli risulterebbero solo inutilmente morbosi e fuorvianti. La vera notizia è l’intensificarsi dell’allarme sociale, con i residenti che si tengono costantemente informati tramite piattaforme di messaggistica istantanea. In alcuni video catturati dai sistemi di sorveglianza privati, si possono distinguere le sagome di almeno due delle tre squadre in azione: individui di giovane età, magri e agili, vestiti con abiti adatti a compiere i furti e scarpe da ginnastica.

La

richiesta unanime dei cittadini è quella di un maggiore controllo notturno da parte delle forze dell’ordine, nella speranza di porre fine a questa ondata di criminalità che ha gettato un’intera comunità nel terrore.